Россия-Польша: Прорыва нет, сенсация есть

27.09.2021 00:11 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Первая с 2019 года встреча глав МИД России и Польши состоялась «на полях» Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина еще до начала встречи подчеркнул, что переговоры связаны с тем, что Варшава будет в следующим году председательствовать в ОБСЕ. Так что желание диалога с Москвой вполне объяснимо и логично. Варшава прекрасно осознает, что без взаимодействия с одной из ведущих стран мира любая деятельность в международных структурах невозможна.

«Обе стороны пришли к выводу, что такая встреча на полях Генассамблеи ООН имела бы хорошее значение», – сказал Ясина.

В итоге переговоры польского и российского министров продлились 25 минут, – как и другие рабочие встречи глав внешнеполитических ведомств на полях ежегодного мероприятия ООН.

Стороны заявили, что обсуждались также польско-российские взаимоотношения. Никто не говорит, каким именно вопросам уделили внимание министры, но можно точно сказать, что в условиях «ледникового периода» между Варшавой и Москвой любая инициатива и формула диалога должна приветствоваться.

А ведь всего за два дня до встречи министров польский МИД решил выпустить оскорбительное заявление в связи с выборами в Госдуму.

Тем не менее, тональность официального представителя российской стороны была примирительной.

Реальных разногласий между странами нет, зато есть – заявила официальный представитель российского МИДа – зато есть ряд вызовов, в т.ч. созданных менторским поведением т.н. Запада, которые должны нас объединять.

Однако, это должна понять и польская сторона. Боюсь, что 25 минут встречи – это слишком мало даже для министра Лаврова, чтобы объяснить польскому коллеге необходимость нормализации.

Встреча состоялась, и некоторыми польскими СМИ трактовалась как информационная сенсация. А вот прорыва придется еще подождать.