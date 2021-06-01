«Россия получила флеш-рояль. Нас точно отключат от газа» – Зеленский

01.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Украина стала осознавать, что вопрос Крыма больше не интересен для западных партнеров, а потому Киев решил актуализировать эту тему.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Северный поток-2», я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу «забывается» вопрос Крыма. Даже в нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендою [на повестке дня] этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается», – сказал Зеленский.

По его словам, теперь «русские идут по одинаковому сценарию».

«То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация течение многих лет – у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Вроде – защита русских. Дальше – Донбасс, чтобы «забыть» Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов – около 300 тысяч розданы», – говорит глава Украины.

Он считает, что Россия продолжает поднимать ставки, добиваясь безоговорочного выполнения минских соглашений.

«Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят «Северный поток – 2» – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит», – сокрушается украинский президент.

При этом собеседник издания напоминает, что на данный момент между Киевом и Москвой действует пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу.

«И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее – используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса», – опасается Зеленский.