Россия получила конкурентное преимущество, а не «сырьевое проклятие»

18.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация должна использовать тот фактор, что на ее территории находятся значительные и относительно дешевые объемы полезных ископаемых.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил вице-премьер РФ по вопроса ТЭК Александр Новак, отвечая на вопрос, когда Россия «слезет с нефтяной иглы».



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По его словам, в последние двадцать лет государство активно занимаемся диверсификацией экономики, и эти усилия уже начали приносить свои плоды.«При этом я был бы очень осторожен с использованием терминов вроде «нефтяная игла» и «сырьевое проклятье». Наличие у нас большого объема полезных ископаемых и сравнительная дешевизна их добычи – это наше огромное конкурентное преимущество. Было бы неправильно им не пользоваться», – отметил вице-премьер.Он также подчеркнул, что энергетический сектор – это не только «извлеки и продай».«Энергетика – один из самых главных драйверов роста других секторов экономики. Энергетика – это почти 20% всех инвестиций в стране. Это огромные заказы для промышленности, для наших научных учреждений, создание множества новых рабочих мест», – сказал Новак.