Россия получила оружие судного дня: Ледяной душ на горячие головы

23.04.2019, Москва, Александр Ростовцев

Сегодня в Питере президент Владимир Путин принял участи в церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», предназначенных для ведения боевых действий в дальней морской зоне.

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Затем, в присутствии главы государства, министра обороны и других высокопоставленных лиц, рабочие «Северной судоверфи» произвели стыковку блоков корпуса корвета (малого сторожевого корабля) «Меркурий» проекта 20386.

И, наконец, в режиме телемоста, Путин отследил закладку двух десантных кораблей – «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» – на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, а также спуск на воду атомной субмарины «Белгород» на северодвинском объединении «Севмаш».

Почему президент России уделил столь пристальное внимание, казалось бы, вполне рутинным мероприятиям?

Фрегаты, да и вообще корабли дальней морской зоны – это серьёзная заявка России на возвращение в Мировой океан, напоминание дальним друзьям и врагам, как выглядит российский военно-морской флаг.

Фрегаты проекта 22350 способны вести боевые действия в дальней океанской зоне, используя новейшее ракетное и торпедное оружие, средства ПВО, управляемые современной автоматикой.

Согласно оценке экспертов из американского Института изучения морского потенциала России, фрегаты проекта 22350 входят в список наиболее опасных боевых систем с точки зрения наших «партнеров».

Фрегат проекта 22350 “Адмирал Горшков”

Интерес президента к спуску на воду атомной субмарины «Белгород» обусловлен тем, что именно этой подводной лодке уготована особая судьба.

«Белгород» – это многострадальная субмарина проекта 664, атомный подводный крейсер класса «Антей», закладка которого состоялась – внимание! – 24 июля 1992 года. В 1994 году засевшими в российской власти гайдарятами, чубайсятами и прочими ельциноидами, в рамках практиковавшейся в тот период доктрины «мы идём на Запад – Запад нам лучший друг и учитель», достройка АПЛ была признана нецелесообразной. Уже готовый корпус субмарины, которому не хватало ракетных шахт и другого оборудования, был выведен из состава ВМФ и законсервирован.

АПЛ “Белгород”, еще проекта “Антей”

Вспомнили о «Белгороде» только в 2000 году, после трагической аварии АПЛ «Курск». Однако финансирование работ напоминало голодный паёк, так что «Севмаш» достраивал «Белгород» по собственной инициативе.

В 2006 году государство вновь обратило внимание на «Белгород», и АПЛ была включена в Гособоронзаказ, однако летом того же года тогдашний министр обороны РФ Сергей Иванов объявил о принятом решении не вводить подводную лодку в состоянии 80% готовности в состав ВМФ.

В дальнейшем у государственных мужей к «Белгороду» просыпался спорадический интерес, чтобы, например, перевооружить его на стрельбу крылатыми ракетами, разработанных для проекта 885 «Ясень».

Моментом истины для подлодки непростой судьбы стал 2012 год. Главком ВМФ, адмирал Владимир Высоцкий заявил, что АПЛ отныне будет достраиваться по новому проекту, и на этот раз решение было принято окончательно: с декабря 2012 года «Белгород» подвергся модификации по проекту 09852.

Как известно, самыми большими субмаринами в мире являются советские лодки класса «Акула». Так вот, перестроенный «Белгород» превосходит их в длине на 11 метров, вытянувшись на рекордные 184 метра.

Уже известно, что командиром новой-старой субмарины назначен капитан первого ранга Антон Алёхин, что до конца 2019 года АПЛ будут гонять в хвост и в гриву, испытывая непосредственно в море её корпус на прочность, а ядерную силовую установку – на выносливость. И только через год «Белгород» войдёт в состав ВМФ России, и в 2021 году будет принят на вооружение.

Так что же это за особая судьба, уготованная подводному атомному крейсеру, родившемуся почти через 30 лет после зачатия?

Если кто помнит, в ноябре 2015 года в СМИ просочились сведения и инфографика о проекте ядерной торпеды «Статус-5» с дальностью хода около 6 тыс морских миль на глубине 1000 метров.

Калибр у торпеды был подходящим – 1,6 метра, что соответствовало характеристикам и тактике применения советской Т-15, призванной сделать на месте США «пролив имени Сталина». Тогда же прозвучало, что носителями «Статус-5» будут АПЛ проекта 09852 «Белгород» и «Хабаровск».

Многие сообразили, что по иронии судьбы правительство России реализует проект «великого миротворца и правозащитника», большого друга США, блаженного академика Андрея Дмитриевича Сахарова (партийная кличка «Старик Боннэр»), некогда предложившего советским военным принять на вооружение термоядерные торпеды чудовищной мощности, взрывы которых должны были порождать циклопические цунами, смывающие американские города и инфраструктуру на десятки километров вглубь материка.

В конце концов стало ясно, что АПЛ «Белгород» – субмарина специального назначения. Наблюдатели утверждают, что именно ей предстоит нести ядерные автономные глубоководные беспилотники «Посейдон» с «ядрён-батоном» мощностью 2 – 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, а также автономные глубоководные станции «Палтус» и даже обслуживать сеть подводных датчиков «Шельф» при помощи дополнительного блочного реактора, смонтированного на верхней палубе.

Контейнер “Посейдона”

Задок “Посейдона”

Оценочно, одна субмарина проекта 09852 будет нести на себе шесть торпед «Статус-5», один «Посейдон» и неизвестное количество других автономных глубоководных систем.

Действие “Посейдона”

То, что спуск «Белгорода» на воду происходил в режиме ограниченной огласки, а воочию его наблюдал узкий круг лиц во главе с президентом России, говорит о том, что на АПЛ «Белгород» и впрямь возложена особая миссия: быть оружием судного дня, но в первую очередь – одним своим существованием охлаждать до температуры забортной воды горячие головы, привыкшие безнаказанно размахивать дубинкой войны.