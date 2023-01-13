Россия получила право и успешно косит весь «цвет» бандеровской швали – военкор

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С началом СВО российские войска уничтожили немалое количество видных украинских деятелей, которые больше не смогут укреплять русофобский киевский режим.

Об этом в ходе дебатов с публицистом Николаем Колосовым заявил военкор Владислав Угольный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу зачитать несколько имён. Первое – Сергей Заиковский. Историк, переводчик и публицист. В частности, переводил Эрнста Юнгера на украинский язык. Убит в марте под Киевом. Роман Ратушный – украинский общественный деятель, теоретик революционного неоурбанизма. Убит в июне под Изюмом. Владимир Ежов – один из разработчиков игры «Сталкер». Убит под Артёмовском в декабре. Все эти люди должны были укреплять украинскую государственность, украинскую нацию, думать о будущем, делать то, что Арестович рассказывает в своих видео. Но они были убиты русской армией», – сказал он.

Угольный подчеркнул, что с началом СВО стало возможно выявлять и убивать врагов России.

«Но это абсолютно допустимо, потому что они стали комбатантами по международному гуманитарному праву. Они взяли в руки оружие, и тем самым стали легальными целями для военного насилия. А международное гуманитарное право, то есть правила игры, по которым стороны должны воевать, абсолютно нам подходит, потому что на Украине есть довольно обширное добровольческое движение, когда все люди, которые наши враги, вынуждены брать в руки оружие, и против нас воевать», – отмеил он. «Эта война, которая перешла на другой этап 24 февраля, вскрыла, кто есть кто. Все наши враги, явные и нет, взяли в руки оружие и объявили себя нашими врагами и утратили иммунитет. Как только они взяли оружие, их можно убивать по международному гуманитарному праву. Это не я так сказал, это целый ряд конвенций», – резюмировал военкор.