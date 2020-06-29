Россия получила серьёзное преимущество перед США в Арктике

29.06.2020, Москва, Максим Карпенко

На разработку и строительство ледоколов США, претендующим на активные действия и конкуренцию с русскими в Арктике, придется потратить не менее семи-восьми лет, при этом американские корабли обойдутся минимум в три раза дороже российских аналогов.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя корпорации, Российская Федерация сегодня не имеет серьезных конкурентов в этой области.

«Россия – безусловный лидер с точки зрения и флота ледоколов, и возможности для строительства, и, конечно же, наработанных компетенций. Это только кажется, что пароход, он и в Африке пароход. Да, но при этом ледокольный флот – это принципиально другие материалы, другие стали, другие толщины, другие параметры, которые действительно позволяют найти оптимум между водоизмещением и функциональностью ледокола.

Что касается Америки – то это страна, которая, если что-то может, сделает, а если не может – купит. Поэтому наверняка компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, что я абсолютно уверен, что это займет не меньше семи-восьми лет, просто цикл такой создания современных изделий. Ну и обязательно, как мы это видим по другим примерам, это будет раза в три дороже, чем в России», – заявил Рахманов.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что Россия значительно опережает США и их союзников в Арктике – у нее больше ледоколов, сильнее корабельный состав ВМФ, работающий в этих широтах и подводные лодки. США не смогут в обозримом будущем догнать РФ в этом регионе.