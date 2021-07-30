«Россия получила возможность ужесточить политику по Украине и заявить права на ее территорию»

30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

После встречи президентов и консультаций на разных высоких уровнях Россия и США начали выстраивать новые взаимоотношения, что позволяет РФ вести более жесткую политику по отношению к Украине.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, этому способствует назначение Германии, с которой Россия развивает отношения, «смотрящим» от США по Европе.

«Россия поняла, что санкции не такие уж и страшные, что все можно обходить. Они осознали, что не такой страшный черт, как его рисуют, не так страшны санкции, и они говорят: «Вот теперь мы выдохнули и будем уже не потихоньку, то есть не продолжать ту стратегическую линию, а наоборот, ее ускорять или провоцировать». Это первое. И второе – смотрите, что имеет здесь значение не только статья Путина. Вчера закончилась встреча в Женеве на уровне стратегических советников, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации и его визави из США. То есть они обсуждали там стратегические вещи», – сказал Вакаров.

«Недели две назад сюда, в Москву приезжал господин Керри, встречался с Лавровым, они обсуждали с Лавровым вопросы климатических условий. То есть диалог на высшем уровне США, дальше – ниже, он ведется постоянно. Все началось с диалога Патрушева и Салливана еще зимой этого года. То есть первая половина 2021 года показывает, что не то чтобы нормализация, но начало политического диалога США и Российской Федерации дало возможность и некий толчок России более четко заявлять о своих правах на территорию Украины», – говорит эксперт.

«То, что Байден и его администрация сделала ставку на Германию, как основного своего стратегического партнера, а не на Варшаву и так далее, и через Германию теперь будет выстраивать свои дела в Европе, то есть, смотрящим Америки сейчас в Европе становится Германия. А Германия имеет деловые отношения с Российской Федерацией, это еще более усилило позицию Путина против Украины», – заявил Вакаров.