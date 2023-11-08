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Россия получит себе Луганск и Донецк, но это – «не американская Саванна», потому не будет считаться достижением и победой.

К такой мысли в интервью журналисту Александру Шелесту пришел беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я здесь был в городе Саванна, штат Джорджия. И там рассказали мне замечательную историю, что саму Саванну, а это «Унесенные ветром» знаменитые там происходили – война гражданская. И вот генерал Шерман дарит подарок Линкольну на день рождения, он захватил Саванну.

Это красивейший город американский в штате Джорджия. Я хожу по нему – вот подарили Саванну. А Путину подарят террикон, пусть радуется. И россияне получат Донецк, Луганск, будут его контролировать, кормить – пожалуйста. Но это не значит, что они выиграли, они вместо Саванны красивой получат террикон», – заявил Балашов.