Россия получит новые козыри по итогам весеннего наступления – Меркурис
Весеннее наступление поставит Россию в более выгодную переговорную позицию.
Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если произойдет большое российское наступление, а я думаю, что, скорее всего, оно будет, это повлияет на ход боевых действий и переговоры, если они будут продолжаться, потому что это поставит русских в более выгодное положение, чем сейчас», – сказал Меркурис.
Он считает, что Запад ошибочно пытается добиться перемирия, а не выполняет требования России.
«Вся эта дискуссия о прекращении огня, это неправильно. Мы не должны говорить о замораживании конфликта. Россияне отвергли это и продолжают двигаться вперед. И война идет по их плану. Что мы должны делать, так это искать способы убедить россиян остановиться, пока Украине не нанесен непоправимый ущерб.
Сейчас речь идет не о перемирии, а о решении проблем, которые россияне поднимали много раз с начала СВО», – подчеркнул Меркурис.
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