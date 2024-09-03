Россия получит от Ирана баллистические ракеты, но Запад ограничится гневной риторикой – Bloomberg

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Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, будто европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время передаст России баллистические ракеты, что может вызвать быструю и негативную реакцию со стороны западных союзников Украины.

«Иран предоставил России сотни беспилотников за 2,5 года войны на Украине, но потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в конфликте», – говорится в публикации.

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Источники агентства отказались предоставить оценки типа и объема поставок или временные рамки, хотя один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

США и другие члены НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить это.

Передача баллистических ракет в Россию, вероятно, будет встречена дополнительными санкциями против Ирана, хотя их эффективность будет неуверенной ввиду ряда мер, уже направленных против Тегерана, в том числе по поставкам беспилотников в Москву, предполагает Bloomberg.

Среди предыдущих мер давления на Иран, обсуждаемых западниками, — новые ограничения на государственную авиакомпанию Iran Air.

Ожидается, что страны «Большой семерки» немедленно публично осудят любую передачу ракет Ираном России и выразят свою обеспокоенность правительствам стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам, говорят собеседники агентства. О каких-либо вариантах практических действий G-7 против Ирана не упоминается.

«G-7 уже наложила санкции на Иран и Северную Корею за поставку оружия России. Группа стремится усилить ограничения в отношении фирм в Китае и других странах, поставляющих России детали и технологии, необходимые Москве для производства оружия, или содержащиеся в них компоненты. Недавние ограничения были направлены против компаний и частных лиц, способствующих таким операциям», – отмечает издание.

Впрочем, судя по всем этим инсайдам, дальше глубокой озабоченности и ряда не слишком болезненных санкций дело у западников не пойдет. И вопрос тут не в России, а в глубоких расхождениях между американцами и европейцами по вопросу дальнейшей тактики и стратегии взаимодействия с Тегераном.

В отличие от Вашингтона, который ожидает пересменка и, в случае избрания Трампа, резкое ужесточение антииранской политики, Париж и Берлин настроены на диалог с новым руководством Ирана и потому не спешат сжигать мосты, ограничивая жесткость в основном, сферой риторики.