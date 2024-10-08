Россия поменяет Китай на Монголию – версия эксперта-энергетика

Елена Острякова.  
08.10.2024 19:20
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Китай, Монголия, Общество, Политика, Россия, Труба


Газопровод «Союз Восток», идущий по территории Монголии, может заменить для России газопровод «Сила Сибири-2», в перспективе строительства которого сомневаются некоторые специалисты.

Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Газопровод «Союз Восток», идущий по территории Монголии, может заменить для России газопровод «Сила Сибири-2»,...

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«Состоится ли «Сила Сибири-2»? Мы наблюдали визит президента РФ в Монголию. Монголия – это страна, где уровень газификации равен нулю. В том случае, если газопровод «Союз» (так он будет называться) действительно будет построен, России и Монголии можно будет размышлять о строительстве уже газовых электростанций», – сказал Марцинкевич.

Он напомнил, что точкой входа «Силы Сибири-2» в Китай предполагается Синьдзян-Уйгурский автономный округ, где нет промышленности и мало населения.

Сейчас проект газопровода «Союз Восток» проходит государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду.

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