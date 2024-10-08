Россия поменяет Китай на Монголию – версия эксперта-энергетика

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Газопровод «Союз Восток», идущий по территории Монголии, может заменить для России газопровод «Сила Сибири-2», в перспективе строительства которого сомневаются некоторые специалисты.

Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоится ли «Сила Сибири-2»? Мы наблюдали визит президента РФ в Монголию. Монголия – это страна, где уровень газификации равен нулю. В том случае, если газопровод «Союз» (так он будет называться) действительно будет построен, России и Монголии можно будет размышлять о строительстве уже газовых электростанций», – сказал Марцинкевич.

Он напомнил, что точкой входа «Силы Сибири-2» в Китай предполагается Синьдзян-Уйгурский автономный округ, где нет промышленности и мало населения.

Сейчас проект газопровода «Союз Восток» проходит государственную экспертизу, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду.