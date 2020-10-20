Россия помогла Совету Европы с вакциной

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Продвижение российской вакцины от коронавирусной инфекции на международном рынке может значительно укрепить позиции ПАСЕ как европейской международной организации.

Об этом в ходе брифинга заявил глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская вакцина сейчас пользуется огромным спросом на международном рынке, более 29 стран на сегодняшний день подали заявки на закупку этой вакцины.

Но мы не обсуждали [в ПАСЕ] практическое применение вакцины, это не вопрос Совета Европы, это политическая организация. Но речь о том, что на фоне этого беспрецедентного для всего человечества вызова мы можем подчеркнуть определённую ценность Совета Европы – в ПАСЕ есть Россия, а в ЕС вакцины нет. И в ЕС вакцины нет, а Совет Европы, включающий в себя Россию, теперь является международной организацией, в состав которой входит великая страна, имеющая две вакцины от коронавируса», – сказал Толстой.