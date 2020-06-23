Россия поможет избирателям Лукашенко не впасть в шизофрению

23.06.2020, Москва, Елена Острякова

Россия будет поддерживать на президентских выборах в Белоруссии действующего лидера страны Александра Лукашенко.

Об этом в интервью украинскому каналу SobiNews заявил российский либеральный публицист Леонид Радзиховский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия крышует Лукашенко. То есть, Россия будет показывать всячески с одной стороны, что она нейтральна, а с другой, что она ничего против Лукашенко не имеет и его поддерживает. Если бы Россия показала, что она против Лукашенко, это конечно сильно подорвало бы его позицию, очень сильно», – сказал Радзиховский.

Он считает, что избиратели Лукашенко в Белоруссии сейчас сильно дезориентированы.

«Шизофрения очевидная. С одной стороны, «мы не дрогнем в бою за отчизну свою», «суверенитетом не поступимся», «если кто-то к нам придет, то здесь могилу найдет». Ну а кто может туда прийти? Не поляки, не украинцы. Русские, естественно. Поэтому лукашенковская пропаганда агрессивно антироссийская, без называния России (а иногда и с названием). А с другой стороны, его же пропаганда агрессивно пророссийская: братство, единый союз, общее государство и спекуляция на всех советских ценностях», – рассуждает публицист.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин поддерживает белорусского коллегу исключительно

«из корпоративно-профессиональной идеологической солидарности: диктаторы СНГ объединяйтесь»,

«Взаимное раздражение только усиливается, когда люди друг друга ненавидят, а вынуждены изображать нежную дружбу «возьмемся за руки, друзья», – считает Радзиховский.