16.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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Россия поможет найти покупателя для белорусского электричества


Содержание последних переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи легко угадать.

Об этом в интервью телеканалу «Вместе РФ» заявил российский сенатор Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что в центре экономика. Понятно, что сейчас белорусская экономика будет сталкиваться с еще большими трудностями, потому что будет нарастать давление с западной стороны. Пойдут новые санкции и попытки препятствовать торгово-экономическим отношениям Белоруссии с третьими странами, в том числе, с Россией. Не нужно по этому поводу комплексовать, нужно прагматично готовиться к этим испытаниям и выстраивать контригру. Я уверен, что в первую очередь об этом и говорили президенты двух стран», – считает Коасачев.

По его мнению, главной причиной нынешних протестов в Белоруссии являются экономические проблемы страны.

«Ответы на эти вопросы должна давать экономика. Либо они будет перезапущена, и у людей вновь появится уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что этот завтрашний день в большей степени связан с нашей страной, а любые заманки экономического процветания в Запада, если Белоруссия будет себя по-другому позиционировать, ничего не стоят. Достаточно посмотреть на плачевный опыт Украины. Это проекты, которые требуют ответа здесь и сейчас», – сказал сенатор.


Одним из таких проектов он назвал Белорусскую АЭС, которая была построена при помощи России в Островце.

«Ее мощности превосходят потребности Белоруссии. Она проектировалась в расчете на поставки электроэнергии за рубеж – в страны Балтии, Польшу и другие зарубежные страны. Сейчас эти страны заявляют о том, что по политическим причинам будут бойкотировать этот проект. Это либо упущенная экономическая выгода для белорусской стороны, либо будет найдено какое-то решение с помощью России, которая в конечном счете защитит интересы граждан Белоруссии», – резюмировал Косачев.

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