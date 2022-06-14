Россия поможет освобожденному Донбассу справиться с перекосами украинизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Ситуация на освобождённых территориях Донбасса показала, что после 8 лет украинизации многие школьники младших классов вообще не говорят на русском языке.

Об этом на пресс-подходе в Госдуме РФ заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Призываем коллег по фракциям активнее работать в Донецке, Луганске, Херсоне. По призыву коллег, которые недавно посещали Госдуму, представителей Народного совета ДНР, мы формируем отряд молодых педагогов, которые будут компенсировать тот перекос в образовании, который допущен в ряде школ Донбасса по программе ЮНИСЕФ. К сожалению, учащиеся младших классов говорят там только на украинском языке. Есть проблема, о которой нам говорила Марина Магдалина, председатель Комитета НС ДНР по конституционному законодательству и госстроительству. В самое ближайшее время в Донецк и Луганск поедут достаточно серьёзные волонтёры. Сейчас речь идёт о помощи людям, о кропотливой работе», – сказал политик.

«До 1 сентября осталось не так много времени. Мы должны принять все возможные меры для того, чтобы учебный год в школах Донбасса начался в условиях полного оснащения и компьютерами, и учебниками. Многие здания школ и садиков, после совершенно чудовищных и несопоставимых со статусом человека действий украинских националистов, пострадали и нуждаются в ремонте. Так что есть над чем работать, есть вокруг чего объединяться», – призвал Слуцкий.