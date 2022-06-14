Россия поможет освобожденному Донбассу справиться с перекосами украинизации

14.06.2022  13:35 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Образование, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

Ситуация на освобождённых территориях Донбасса показала, что после 8 лет украинизации многие школьники младших классов вообще не говорят на русском языке.

Об этом на пресс-подходе в Госдуме РФ заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на освобождённых территориях Донбасса показала, что после 8 лет украинизации многие школьники младших...

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«Призываем коллег по фракциям активнее работать в Донецке, Луганске, Херсоне. По призыву коллег, которые недавно посещали Госдуму, представителей Народного совета ДНР, мы формируем отряд молодых педагогов, которые будут компенсировать тот перекос в образовании, который допущен в ряде школ Донбасса по программе ЮНИСЕФ.

К сожалению, учащиеся младших классов говорят там только на украинском языке. Есть проблема, о которой нам говорила Марина Магдалина, председатель Комитета НС ДНР по конституционному законодательству и госстроительству. В самое ближайшее время в Донецк и Луганск поедут достаточно серьёзные волонтёры. Сейчас речь идёт о помощи людям, о кропотливой работе», – сказал политик.

«До 1 сентября осталось не так много времени. Мы должны принять все возможные меры для того, чтобы учебный год в школах Донбасса начался в условиях полного оснащения и компьютерами, и учебниками.

Многие здания школ и садиков, после совершенно чудовищных и несопоставимых со статусом человека действий украинских националистов, пострадали и нуждаются в ремонте. Так что есть над чем работать, есть вокруг чего объединяться», – призвал Слуцкий.

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