Россия поможет восстановить Саур-Могилу

13.08.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готов поддержать участие России в восстановлении мемориального комплекса Саур-Могила в Шахтерском районе ДНР.

С такой просьбой на встрече в Ростовской области к нему обратился местный депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я конкретно тоже готов сыграть свою роль в том, чтобы реализовать поддержку этому проекту. Здесь нет нарушения каких-либо норм и принципов. Это гуманитарный вопрос, вопрос исторической памяти. Помочь надо», – сказал Лавров.

Комплекс Саур-Могила был создан в советские годы на месте героических боев 1943-го года. В 2014 году в ходе боев с ВСУ мемориал был разрушен.