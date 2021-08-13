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13.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня
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Россия поможет восстановить Саур-Могилу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готов поддержать участие России в восстановлении мемориального комплекса...

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готов поддержать участие России в восстановлении мемориального комплекса Саур-Могила в Шахтерском районе ДНР.

С такой просьбой на встрече в Ростовской области к нему обратился местный депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я конкретно тоже  готов сыграть свою роль в том, чтобы реализовать поддержку этому проекту. Здесь нет нарушения каких-либо норм и принципов. Это гуманитарный вопрос, вопрос исторической памяти. Помочь надо», – сказал Лавров.

Комплекс Саур-Могила был создан в советские годы на месте героических боев 1943-го года. В 2014 году в ходе боев с ВСУ мемориал был разрушен.



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