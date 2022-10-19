Россия понесла серьезные убытки от зерновой сделки с Украиной

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Новости Украины

Сделка, в рамках которой Украине позволили экспорт зерна морем, нанесла экономический ущерб России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пришли в Российском зерновом союзе, где потери РФ оценивают в несколько десятков процентов от объема экспорта.

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Так, в июле–сентябре РФ снизила отгрузку зерна на экспорт на 22%. За это время Россия отправила на экспорт 13,7 миллиона тонн зерна, а за аналогичный период прошлого года – 17,5 млн.

«Здесь однозначно влияние зерновой сделки, в рамках которой закупается украинская пшеница», – считает директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, слова которой приводит «Независимая газета».

В свою очередь доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Россия практически ничего не потеряет в случае непродления сделки, срок действия которой заканчивается 19 ноября.

«Нас с ней фактически обманули, об этом прямо говорил и президент Владимир Путин. Прежде всего в слаборазвитые страны, о которых так пекся Запад, попало менее 10% украинского зерна, львиная доля досталась перекупщикам из европейских стран. К тому же в Украине не оказалось обещанных 25 млн т пшеницы, много было вывезено по суше через Польшу», – напоминает эксперт.

По его словам, самое главное, что не была выполнена вторая часть сделки.

«Хотя формально российское зерно не попало под санкции, но ограничения со страхованием, другими сервисами, связанными с этим экспортом, сняты не были, ни один российский зерновоз в рамках сделки из наших портов не вышел. Также остались заблокированы суда с нашими удобрениями, с аммиаком. Украине сделка, безусловно, выгодна, после ее продления там могут продолжить вывоз зерна нового урожая. Евросоюз будет за продление, там по низким ценам перекупают украинское зерно, хотя ЕС взял курс на военную победу над Россией, после которой они надеются получить бесплатно, в качестве репараций и наше зерно, и газ, и нефть. Но не исключено, что Турция, которая заинтересована в сделке, найдет выход и ей удастся продлить ее на несколько месяцев», – резюмировал Суздальцев.