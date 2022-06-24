«Россия попрёт танками Т-34 с экипажами смертников» – украинский военный эксперт

С российской армией очень сложно воевать, поскольку русские наносят удары непредсказуемо и нелогично.

Об этом в эфире «РадиоНВ» заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они выдыхаются в компоненте подготовленных войск и готовой техники к применению. Буквально одна цифра: по состоянию на 24 февраля у них к бою вообще во всей российской армии было готово три тысячи с чем-то танков, из них полторы тысячи мы уже спалили. Но я хотел напомнить, что на складах еще есть более 13 тысяч самой разной техники, со знаменитыми еще со Второй мировой войны танками Т-34. Это невероятно большое количество.

Могут ли они поставить их на колеса, доукомплектовать боекомплектом и посадить туда 3-4 смертников? Могут. Как раз боеприпасов у них достаточно. Советская империя изготовила такое гигантское количество вооружения, которое тяжело себе представить.

Приведу пример по автомату Калашникова. С того года, когда он был придуман технически, до распада СССР изготовили более 100млн единиц, вдумайтесь в эту цифру. С расчета 600 патронов на 1 ствол на один бой, один бой это несколько часов. Представьте, какие у них запасы боеприпасов. Поэтому я бы не сильно имел оптимизм, что они уже выдохлись. Частично да, подготовленного запаса нет», – рассуждал Черник.