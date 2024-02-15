Россия попытается сделать мужа певицы Жасмин новым «хозяином Молдовы»

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Россия отказалась экстрадировать в Молдову бизнесмена Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы за кражу миллиарда долларов из банковской системы страны и объявленного в международный розыск. Сейчас он находится в Москве.

Об этом сегодня сообщил глава молдавского Интерпола Виорел Центю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что российские власти прикрывают Шора, ссылаясь на норму законодательства о невмешательстве в политические вопросы.

Сам Шор заявил, что намерен перебраться из Израиля в Россию, где живет его жена, известная певица Жасмин, и дети.

Бизнесмен действительно является сейчас самым эффективным молдавских оппозиционером, судя по численности митингов, которые собирают его сторонники. Он вызывает откровенную идиосинкразию у прозападных властей Молдовы во главе с президентом Майей Санду и плохо скрываемую ревность у бывших фаворитов Кремля — социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додона.

Шор успешно оседлал социалистического конька — разговоры о дружбе с Россией и готовность примкнуть ЕАЭС, не покидая СНГ. Об этом он заявил в Москве на встречах с председателем комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонидом Калашниковым и вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

Последнему Шор сообщил о намерении создать НКО, которая расскажет жителям Молдовы о преимуществах ЕАЭС и дружбы с Россией.

Эта инициатива, возможно, позволит повлиять на референдум о вступлении в ЕС, который затевает Санду как технологию собственного переизбрания осенью. Косачев пообещал Шору «не финансирование, но поддержку». Вице-спикер не скрывает свою озабоченность темпами выхода Молдовы из СНГ, которые все нарастают.

Только сегодня стало известно, что Кишинев готова денонсировать три соглашения с СНГ, в том числе в военной сфере. В прошлом году таких денонсаций были десятки.

Новый молдавский министр иностранных дел Михай Попшой назвал СНГ «оксюмороном». По его мнению, Содружеств независимых государств «было задумано, чтобы ограничить независимость так называемых постсоветских государств, а Молдова – это европейское государство». Он также похвастался тем, что Кишинев «более чем на 80% присоединился к санкциям ЕС против России».

При этом Молдова пытается вести раскольническую политику внутри СНГ, от потребительского рынка которого критически зависит. Недавно Санду звонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить с победой на выборах.

А спикер молдавского парламента Игорь Гросу на встрече с послом Казахстана заявил, что молдавские власти хотели бы расширить торгово-экономические отношения, особенно агропродовольственное сотрудничество. Это весьма странно, поскольку обе страны СНГ не являются адептами «европейских ценностей», за которые так ратует Молдова.

Таким образом деятельность, которую планирует Шор, будет весьма интересна Москве. Вопрос в том, насколько молдавский оппозиционер останется последовательным. Журналист Дмитрий Чубашенко напоминает, что раньше главным сторонником России, ЕАЭС и СНГ выступал предшественник Санду Игорь Додон. Однако, слегка укрепившись во власти (с помощью Москвы), он провозгласил курс на «взвешенную внешнюю политику», вступил в коалицию с партией Санду и сделал ее премьер-министром.

«Шор решил сыграть роль Додона в сиквеле про евразийскую интеграцию. Но сегодня как внутренние, так и внешние условия для такого ремейка гораздо более неблагоприятные, чем еще пять лет назад. В молдавской политике полностью доминируют проеэсовские силы. Разговоры о развороте на Евразэс выглядят, как бред эмигранта, полностью утратившего связь с молдавской реальностью. Обещания действующей кишиневской власти и большинства представителей оппозиции привести Молдову в ЕС — это мистификация. Шор предлагает альтернативную мистификацию с Евразэс. Что одна мистификация, что другая построены на лжи», – написал Чубашенко с своем тг-канале.

По поводу оторванности Шора от Молдовы журналист явно преувеличивает. Бизнесмен дистанционно контролирует два региона Гагаузию и Оргеев, финансируя различные социальные инициативы на зависть другим районам. Шор пытается влиять и на остальную Молдову, поддерживая, к примеру, пенсионеров.

Традиции частного владения крошечными странами в этой части Европы имеют давние традиции. А сомнительное прошлое Шора, интерес к нему Интерпола могут стать гарантией, что новый «хозяин Молдовы» присягнет Москве.