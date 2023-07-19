Россия поразила инфраструктурный объект. Украине пришлось остановить движение поездов

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В Житомирской области российские беспилотники-камикадзе повредили инфраструктурный объект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко.

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«По предварительной информации в результате удара «шахедами» пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домов. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о жертвах нет, информация о масштабах повреждений уточняется», – заявил Бунечко.

Что именно поражено, он не уточнил, но на Украине начались проблемы с железнодорожным движением.

«Из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые должны были следовать через Шепетовку. По состоянию на текущий момент, изменение маршрута коснется поездов №87 Запорожья – Ковель и №31 Запорожья – Перемышль. Объездной маршрут будет означать задержку более 5 часов для ковельского рейса и около 2 часов для перемышльского. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности. Следите за обновлениями, железная дорога продолжает движение», – сообщила «Укрзализныця».

Впрочем, позже появилось сообщение, что движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено, но при этом задержка поезда Запорожье – Ковель составит порядка двух часов.