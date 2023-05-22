Россия пошла на сделку с русофобским Яндексом

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Российские, как некоторыми считается, патриотически настроенные миллиардеры Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и банк ВТБ выкупят российскую часть компании «Яндекс», создатель которой Аркадий Волож бежал из России в Израиль.

Об этом написало американское информагентство «Блумберг», в России новость пока никто не опроверг. Сделка на этой неделе будет обсуждена в Дубае и окончательно реализуется к началу 2024 года. Таким образом, крупнейший источник русофобии в российском интернете будет зачищен.

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«Яндекс» был создан в РФ в 2000 году, однако владеет им голландская компания Yandex NV, зарегистрированная Воложем уже в 2004 году.

Волож (на фото) бежал из страны еще в 2019 году. В это же время генеральным директором «Яндекса» стала Елена Бунина, которая целенаправленно формировала команду по принципу русофобии. Сразу после начала СВО она уехала в Израиль, заявив, что не может жить в стране, «которая воюет со своими соседями».

24 февраля 2022 года директор группы Тигран Худавердян отправился на встречу с президентом РФ только после жестких внутренних дискуссий. Сам Волож на визите в Кремль «не настаивал». Худавердян все-таки пошел, но многие в компании до сих пор считают это ошибкой.

А уже в марте в сеть были слиты личные данные пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Миллионы номеров телефонов, адресов (даже с кодами домофонов) и реальных имен россиян стали доступны, в том числе, ЦИПСО и украинским террористам. Позже появилась информация о том, что семьям участников СВО звонили и наведывались неизвестные.

Полагают, что за диверсией стоял бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик, на которого СК РФ позже завел уголовное дело за распространение фейков о Буче и других событиях СВО. Сейчас, скрываясь за границей, он ведет проект «Служба поддержки», который «помогает пострадавшим от действий России».

Отметилось подрывной деятельностью и другое приложение – «Яндекс.Музыка». Там свободно размещаются треки «Горить москаль», «Я иду в ВСУ», «Батько наш Бендера», «Червона калына». Если учесть, что «Яндекс» заблокирован на Украине, предназначена эта продукция явно для россиян. С другой стороны, музыканты, поддерживающие Донбасс, регулярно сталкиваются с проблемами при размещении и с «выдачей» своей музыки. Треки не попадали в рекомендации и плейлисты, поэтому не получали просмотров.

На днях политолог Семен Уралов решил протестировать искусственный интеллект «Яндекса» и поинтересовался у него, чей Крым. Программа отказалась отвечать и даже просто упоминать полуостров.

Большая часть менеджмента «Яндекса» уже в прошлом году релоцировалась из России и отметилась русофобскими высказываниями в соцсетях. К примеру, арт-директор приложения «Яндекс.Практикум» Виктория Лисицина называла российскую армию «ничтожным ублюдством», «убийцами» и призывала к «уничтожению всех российских убийц». Другие сотрудники также вывешивали в своих аккаунтах желто-голубые флаги и призывали «валить» из России.

Однако, когда журналисты «Регнума» поинтересовались у директора «Яндекса» по маркетингу Андрея Себранта, почему в его компании работает много людей, которые не любят Россию, он закатил истерику и демонстративно покинул студию.

Аналогичный вопрос депутат Госдумы РФ официально задал генеральному директору «Яндекса» Артему Савиновскому, но не получил ответа.

«Как получается, что российская платформа стала распространителем деструктивных, сепаратистских идей? Почему на площадке рукотворно создается контент, пропагандирующий западную идеологию, полностью русофобскую? Звучат бандеровские марши, террористические призывы, распространяется иноагентская литература. При этом патриотическое содержание затирается вовсе или довольствуется местом на задворках. Нужны практические инструменты незамедлительной, внесудебной блокировки информации, содержащей неправомерные и дискредитирующие сведения», – написал Луговой в своем тг-канале.

Однако российские власти предпочли путь сделок и договоренностей. Именно поэтому в «Яндекс» из Счетной палаты перешел известный сислиб Алексей Кудрин, которому, по слухам, доверяет Владимир Путин. Также по слухам к посредничеству Кудрина привлек Волож, пообещав тому в награду 5% «Яндекса».

Кампания по зачистке русофобии на «Яндексе» проходила в несколько этапов. В июле 2022 года компания Воложа обменялась активами с лояльной России «ВКонтакте». Соцсеть забрала себе «Дзен» и «Яндекс.Новости», лишив «Яндекс» возможности влиять на информационную повестку.

Воложу отдали лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока».

В ноябре он заявил, что намерен выделить российский бизнес в отдельное юрлицо «для возможного привлечения инвесторов». Через месяц Кудрин окончательно перешел в «Яндекс».

И вот, спустя еще 5 месяцев инвесторы нашлись. Это условные “олигархи-патриоты”. Они собираются выкупить не менее 51% российской части компании, которая оценивается в 560-600 млрд руб. ($7-7,5 млрд) c учетом требования властей по дисконту в 50% при продаже иностранцами активов в РФ.

На эти средства, а также на деньги, заработанные в России, Белоруссии и Казахстане (в этих странах «Яндекс» был по-настоящему популярен), бежавший Волож будет развивать свой международный бизнес. Кудрин якобы согласовал сделку с президентом РФ.

«Яндекс уйдет к Потанину и Алекперову? Ответственное поведение. Прибыли от Яндекса не видать годы, но условия ведения бизнеса в России и за рубежом при поддержке властей России явно сохранятся и улучшатся», – приветствовал сделку политолог Марат Баширов.

Впрочем, его прогноз по прибыли, возможно, и не оправдается. По слухам, Потанин и Алекперов могут профинансировать сделку по покупке «Яндексом» сервиса ЦИАН, который позволит контролировать все сделки с недвижимостью в России.

Государство также немерено помогать отечественной компании, введя обязательную плату за трафик для зарубежных сервисов: Google, включая YouTube, и WhatsApp. Однако на «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники», «Яндекс» и Rutube эти требования не будут распространяться.

Только на слухах о предстоящей сделке акции «Яндекса» выросли более чем на 12%.

Однако расслабляться еще рано. Уже в январе 2023 года после декларации достигнутых соглашений в сеть были слиты исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ «Яндекса». Общий объём архивов (в сжатом виде) составляет более 44.7 ГБ.

Подозревают, что это дело рук все того же специально отобранного русофобского персонала.

«Нашей власти надо прислать в Яндекс нормальных комиссаров в кожаных куртках. Но, возможно, те, кто должен послать комиссаров, сами их боятся», – написал тогда политолог Сергей Марков.