24.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
economics, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия
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Россия пошла на уступки Молдове за счёт своего предприятия в Приднестровье

Россия не будет принуждать Молдову закупать электроэнергию на Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье.

Об этом сегодня в Кишиневе заявил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы заинтересованы в том, чтобы работала Молдавская ГРЭС, собственниками которой являются российские компании. Но этот вопрос должен решаться исходя из интересов Республики Молдова. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть продавцом. Мы не намерены вопреки законам конкуренции лоббировать интересы российской компании», – отметил Козак.

Как пояснил президент Молдовы Игорь Додон, на цену электроэнергии Молдавской ГРЭС оказывали влияние посреднические схемы.

«Очень важно, по какой цене, и чтобы без посредников. Если там замешаны посредники, в этом должны разобраться компетентные органы, и нужно от этого контракта отказаться. Если украинцы смогут поставлять электроэнергию дешевле, значит, будут поставлять сами. Если там существовали схемы, они будут разрушены, чтобы деньги приходили в бюджет, а потребители получали электроэнергию по наименьшей цене», — заявил Додон.

В 2005 г. Молдавская ГРЭС вошла в Группу компаний «Интер РАО ЕЭС». В 2005– 2015 г.г там проведены масштабный ремонт и модернизация действующего состава оборудования.

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