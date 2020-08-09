Россия пошла навстречу Лукашенко и вновь получила оплеуху

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Несмотря на отказ ЦИК РФ посылать своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию, там присутствовали представители других госорганов РФ, легитимизируя избирательный процесс, который отчаянно критиковал Запад и белорусская оппозиция.

Наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ, зампред комитета по конституционному законодательству Совфеда Александр Башкин, заявил, что белорусские выборы соответствуют национальному законодательству и международным стандартам.

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«Ни больших, ни малых нарушений, расхождений с требованиями законодательства и избирательных стандартов мы не встретили. Могу сказать, что недочетов на тех участках, которые видел, я не заметил», – цитирует Башкина государственное белорусское БелТА.

Еще один российский наблюдатель от миссии СНГ Павел Дьячков заявил, что кое-какие практики организации выборов в Белоруссии стоит перенять и в РФ.

Главу миссии Сергея Лебедева не смутило даже то, что белорусы голосуют в полуоткрытых кабинках.

«Что касается кабин для голосования, на некоторых участках шторки есть, на других нет. Но все равно созданы условия, я вас уверяю, чтобы обеспечить тайну голосования. Поэтому критические замечания по поводу того, что кабинки полуоткрыты, беспочвенны», – сказал Лебедев.

Однако Александр Лукашенко такую суперлояльность не оценил и счел возможным раскритиковать организацию в России голосования по поправкам в Конституцию. Так он ответил на вопрос журналиста НТВ, который поинтересовался небывалым (42%) показателем по явке во время досрочного голосования.

«Поверьте, ни на пеньках, ни в гаражах, ни на лесопосадках, просеках, ни на лугу, ни на фермах мы не голосовали, – в отличие от некоторых», – съязвил Лукашенко.

После конфликта, связанного с необоснованным задержанием 33 россиян в Белоруссии, и угроз выдать их Украине, логично было бы ожидать от белорусского президента если не извинений, то хотя бы какой-то примирительной риторики. Однако Лукашенко представил дело так, что Владимир Путин позвонил ему, чтобы оправдаться.

«Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день». На следующий день я получил от президента России письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш СК рассматривает эти факты», – сказал Лукашенко.

Он демонстративно продолжает называть задержанных россиян «вагнеровцами», хотя известно, что российская сторона доказательно отрицает связь задержанных с ЧВК, как и их намерение «делать революцию» в Белоруссии.

«Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией – заблуждаетесь!» – тем не менее, пафосно резюмировал Лукашенко.

Однако именно сегодня главное информагентство страны БелТА сочло необходимым опубликовать комментарий учредителя и директора Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгения Прейгермана, который заявил, что отношения России и Белоруссии неизбежно изменятся в новых геополитических условиях.

«Никогда ранее отношения России с Западом не были настолько хуже, чем отношения Беларуси с Западом. Если мы активно вовлекаемся в процесс противостояния между Западом и Россией, то просто по объективной причине – из-за небольшого размера нашей страны и расположения. Многие вещи будут происходить без нашего ведома и согласия, мы можем стать чуть ли не площадкой столкновения. Еще 10 лет назад такой аргумент казался бы невероятным. Но по ситуации с Украиной мы увидели, что это не шутки», – заявил Прейгерман.

Совет «Минский диалог» известен проведением конференций, на которые приезжают лютые русофобы и натовские «ястребы», открыто заявляющие о намерении использовать Белоруссию как плацдарм против России. Так что Прейгерман – особый эксперт, и публикация его глубоких мыслей в день выборов в главном информагентстве можно считать программой шестого срока Лукашенко.