Россия выступает за расширение пятерки Совета безопасности, что фактически является атакой на русофобское руководство ООН.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия поддерживает стремление Африки и Азии быть представленными не только в Генассамблее ООН, где они уже есть, но и в Совете безопасности, где их нет. Африканское место в Совете безопасности – это давняя цель, особенно Сенегала, Нигерии и Южной Африки. Она была отклонена «пятеркой», обладающей правом вето, но в некоторой степени поддержана Россией.

Лавров сказал, что они выступают за реформу Совета безопасности, чтобы увеличить представительство африканских государств, входящих в БРИКС, азиатских государств, американских государств, таких как Бразилия, Аргентина и Чили», – сказал Хелмер.