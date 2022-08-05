«Россия пошла ва-банк»: в Киеве оплакивают провалившийся «блицкриг» и пугают «кровавой баней»

Новости Украины

Украинские экстремисты вновь запугивают соотечественников «колонизацией государства вооруженными до зубов и очень злыми удмуртами и бурятами» с Урала и Дальнего Востока РФ.

Об этом в эфире «Киева» высказался секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По классике жанра, он не позабыл очернить российских военнослужащих в глазах граждан страны, приписывая им все характеристики, проявленные на практике в Донбассе ВФУ. Также согласился, что ВС РФ обладают большим количеством военно-технических ресурсов и серьезными шансами на победу.

«Вы знаете, я не отношусь к тем людям, которые считают, что РФ – слабый враг, что очень легко нам можно будет одержать победу. Да, победа будет за нами, но очень тяжелая и сложная, потому что враг вооружен, подлый, идет ва-банк, не жалеет ни людей, ни денег, ни чего-то еще для того, чтобы достичь той цели, которую он поставил перед собой, а она достаточно проста – колонизация нашей страны, возвращение нас в лоно РФ и полный контроль за нашей страной. Мы видим, что происходит. На сегодняшний день враг вынужден с Дальнего Востока, с Урала, других территорий тащить технику, боеприпасы для того, чтобы вести борьбу с нами. Но еще раз говорю: Россия – большая страна, там очень много было запасов еще с советского времени, и они бьют этими с утра до вечера, потому что пошли ва-банк. Они не могут проиграть эту войну, потому что для них это будет полное фиаско в целом как для страны», – с прискорбием отметил Данилов.

Секретарь СНБО обеспокоен многовековым мирным сосуществованием на территории РФ около 200 наций и этносов, что сегодня объединились вокруг одной цели и выступили против общего недруга. По его мнению, в рядах ВС РФ «нет ни одного русского».

«Они накачали население, что только они есть в мире, а остальные – это мусор, с которым не нужно вести разговор. Только они правы, только одна нация на территории мира – русские, а остальные вообще не имеют никакого права на жизнь. То население, которое они колонизировали в 19, 20 столетии сейчас постепенно уничтожают. Русских же не так много на фронте. У них, в большинстве своем, другие нации – Республика Тува, Башкирия, якуты, удмурты и много других народностей, которые они колонизировали, у которых забрали язык, историю, традиции и считают, что теперь это – русские», – бредил он.