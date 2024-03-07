Россия послала Зеленскому сигнал об изменении правил войны

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Ударом по Одессе в момент, когда в городе с визитом находился президент Владимир Зеленский, Россия показала, что больше не действует негласное правило, гарантирующее безопасность первых лиц.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Бондаренко, до этого были договоренности не обстреливать места, куда прибывает Зеленский и его иностранные гости.

«Существуют негласные каналы коммуникации, когда коммуникаторы с российской стороны, коммуникаторы с украинской, французской, американской стороны вступают в диалог и говорят: «В такой-то день мы собираемся посетить». Говорят: «Хорошо, ЧП не будет, мы будем тщательно следить, чтобы не было какого-то эксцесса исполнителя, не было еще каких-то случайностей». Для простого обывателя это выглядит как смелость лидера, который едет, несмотря ни на что, в город, куда могут прилететь ракеты, приезжает, встречает, несмотря ни на что, у него растут рейтинги, все говорят: «Ух, какой мужик, какой стержень у него стальной».

Перед этим никто же не видит ту работу, которая проведена за кулисами», – сказал эксперт.

«Сейчас то, что произошло в Одессе, – это первый сигнал того, что война переходит в другой этап. Я думаю, это было сказано Зеленскому в Эр-Рияде, это он поехал обсуждать с представителями ЕС и США в Тиране. Его предупредили: «Вот, есть российский план перемирия, заморозки конфликта. Если вы не согласны, мы тогда ликвидируем каналы коммуникации, ликвидируем каналы, по которым согласовывались те или иные элементы безопасности первых лиц. Это значит, что мы никому не гарантируем безопасность – ни Зеленскому, ни Байдену, ни Джонсону, ни Сунаку – никому, кто бы приехал». И сегодня просто продемонстрировали. Били не по кортежу Зеленского, били по объектам в порту, но в это время там находился Зеленский, находился премьер-министр Греции. То есть впервые было продемонстрировано, что негласное правило, которое существовало с момента начала войны, больше не действует», – заявил Бондаренко.