«Россия поставила на карту все»: Дугин объяснил, почему нужно дойти до Львова

Россия может и должна дойти до западной границы Украины. Если этого не сделать, то Россия погибнет как цивилизация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил философ-геополитик Александр Дугин, чья дочь Дарья погибла в результате украинского теракта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Несмотря на то что мы противостоим Западу, напрямую мы им не угрожаем. И границы Львовской области и Галиции нас остановят, мы не пойдем дальше. Остановят, если это не будет уже полноценный общеевропейский конфликт с нами, если туда не введут войска НАТО. Но мы можем и должны дойти до западной границы Украины. Вот это — наша черта. Если мы не дойдем до этой границы, мы погибнем. Мы не можем остановиться где-то посередине, где-то в территориях, которые мы освободили. Или где-то рядом с ними. Полумеры больше не сработают. В 2014 году мы остановились на полумерах — и вот что получили», – сказал Дугин в интервью «Известиям».

Он считает, что любое перемирие, заключенное до полного освобождения Украины, – «это катастрофа, необратимая и финальная».

«А победа на Украине — это принципиальная возможность для нас быть цивилизацией исторически, русской евразийской цивилизацией. Если мы заколеблемся – это будет нашим концом. Шансы в данном случае не равны. У нас поставлено на карту всё. Для Запада это борьба под лозунгом «иметь или не иметь». А для нас — «быть или не быть»», – отметил философ.

По его мнению, победа России на Украине «будет началом других взаимоотношений с Западом».

Он убежден, что сейчас для победы нужно стратегическое измерение и стратегическая глубина.

«Мы — наше правительство, наша власть, военные — всё время отвечаем, всё время догоняем процессы, которые запускает кто-то другой. То есть мы реагируем, наша политика реактивна. Если бы нас не спровоцировали натовцы и украинцы на этот конфликт, мы бы не начали его по собственной воле. Это означает, что мы лишь интуитивно подходим к тому, что являемся самостоятельной цивилизацией, что мы вообще-то до последнего считали себя частью западного мира. Просто какие-то его стороны для нас были неприемлемы, какие-то условия мы отвергали, но в целом мы считали себя западной цивилизацией. Наша элита по крайней мере. Народ — нет. И не патриоты, не партия победы. А элита — нет-нет, и снова в своем сознании, в своих представлениях переходит на сторону Запада. И поэтому у нас нет стратегической глубины планирования. Мы реагируем. Нас атакуют — мы даем сдачи, нас обижают — мы вступаем в конфликт, нас оскорбляют — мы отвечаем. Когда уже начался конфликт — а не до него, — начинаем проводить мероприятия по мобилизации общества, по патриотическому воспитанию. СВО идет полтора года, а мы до сих пор еще боимся пустить ее в сознание нашего общества, делая вид, что ничего не происходит», – описывает ситуацию философ.