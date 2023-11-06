Россия поставила рекорд по бомбометанию за день

Игорь Шкапа.  
06.11.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон


За минувшие сутки российская армия применила 87 авиабомб в Херсонской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

За минувшие сутки российская армия применила 87 авиабомб в Херсонской области. Об этом, передает...

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Сначала он рассказал об ударе по Одессе, при этом умолчав, что успешные прилеты были по портовой инфраструктуре.

Министр лишь сообщил, что пострадали жилые, автомобили, тем самым создавая впечатления, что ВС РФ бьют по мирным гражданам. Впрочем, это опровергает то, что, по словам Клименко, не было ни одного убитого гражданского – лишь несколько раненых.

Разумеется, не стал он рассказывать, как ракеты ПВО ВСУ после взлета сразу пикировали вниз, что зафиксировано на видео.

Похожая подача информации в части выпячивания повреждений гражданских объектов и относительно части Херсонской области, временно оккупированной формированиями киевского режима.

Глава МВД Украины добавил, что ночью ВС РФ нанесли 12 авиаударов по селу Крынки (удерживается ВСУ на левом берегу Днепра) и городу Берислав.

«Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – самое большое количество за все время», – утверждает Клименко.

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