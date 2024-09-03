Россия поставила Украину на гибельную растяжку – киевский эксперт

Елена Острякова.  
03.09.2024 23:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не в состоянии отвоевать «свои» территории, но не в силах от них отказаться.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его коллега Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не в состоянии отвоевать «свои» территории, но не в силах от них отказаться....

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«Два с половиной года показали, что просто так кавалерийски или с помощью какого-то супер-оружия территории вернуть очень сложно. Военным путем — практически невозможно. Об этом даже военные уже говорят. Вместе с тем крамольно говорить об отказе. Для Украины неприемлемо отказаться от территорий, которые были частью большой Украины, конституционной территории. Главное – люди, за которых нужно бороться», – рассуждал Ермолаев.

Он предполагает, что в этой ситуации Россия не будет настаивать на переговорах, а просто займет свои конституционные территории.

«Будет уведомление по факту. Они являются частью РФ. Все остальное – это ваши проблемы. Учитывая громкие заявления российских политиков, это можно рассматривать как путь к следующим проблемам Украины. Она окажется в тяжелом положении в плане военном, военно-политическом, в сфере элит. Но что самое сложное — в плане отношений со своими партнерами, как ближайшими, так и дальними, потому что такое поведение России опять перевернет стол», – заключил Ермолаев.

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