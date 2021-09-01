Россия поставит Белоруссии С-400 и много других вооружений
Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400.
Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях, что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», – сказал Лукашенко.
По его словам, он и президент РФ Владимир Путин будут лично контролировать ход совместных учений «Запад-2021».
«Будет задействовано огромное количество войск от Калининграда до Владивостока. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах – до десятка полигонов будет задействовано. Он будет контролировать те учения.
Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы. У нас единая система ПВО и оборонная политика», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
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