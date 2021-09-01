Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 21:24 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Россия поставит Белоруссии С-400 и много других вооружений

Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400 Об этом президент...

Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400.

Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях, что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», – сказал Лукашенко.

По его словам, он и президент РФ Владимир Путин будут лично контролировать ход совместных учений «Запад-2021».

«Будет задействовано огромное количество войск от Калининграда до Владивостока. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах – до десятка полигонов будет задействовано. Он будет контролировать те учения.

Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы. У нас единая система ПВО и оборонная политика», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть