Россия поставит Белоруссии С-400 и много других вооружений

Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения школы в Бобруйске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400.

Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях, что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», – сказал Лукашенко.