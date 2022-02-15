Россия поставит непроходимые минные поля для ВСУ

15.02.2022  12:44 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Войска Южного военного округа начали получать новейшие инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», способные за минуты создать непроходимые минные поля и остановить продвижение противника.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве России.

Войска Южного военного округа начали получать новейшие инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», способные...

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Отмечается, что новые установки первым получил дивизион 11-й инженерной бригады ЮВО, в конце прошлого года завершивший боевое слаживание и в настоящее время приступивший отработке боевых задач.

Уточняется, что в дальнейшем «Земледелие» получат инженерные полки 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, входящие в состав ЮВО.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает появление новых систем актуальным, поскольку они будут применяться там, где с большой вероятностью возможны сухопутные операции.

«В условиях высокоманевренной войны они показывают себя очень эффективно. Они связывают противника, позволяют прикрывать фланги и выполнять много других задач. На южном направлении с одной сторон высока террористическая угроза: рядом Средняя Азия, и эти системы станут эффективной системой защиты. Но если возникнет ситуация, связанная с той же Украиной, то «Земледелие» может использоваться и против современных армий, оснащенных высокотехнологичным оружием», – говорит Шурыгин.

Издание также сообщает, что на учениях «Запад-2021» было опробовано совместное применение «Земледелия» и мобильных групп тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

«В частности, был проверен такой элемент воздействия на противника как «огневое поле». ИСДМ установили минное заграждение, и в то время, когда противник на нем увяз, тяжелые огнеметы нанесли удар термобарическими ракетами. В этот же момент были подорваны все мины. В итоге получилась зона тотального поражения, где всё живое погибает от осколков, высокой температуры и резкого перепада давления», – пишет газета.

По словам, военного эксперта Алексей Леонкова, «Земледелие» работает по тому же принципу, что и система залпового огня, но реактивные снаряды не взрываются, а зарываются в землю и тут же взводятся в боевое положение.

«При этом такие поля можно легко разминировать через механизм самоликвидации. Основное назначение таких систем — быстрое создание минных полей на пути возможной атаки противника, либо, напротив, минными полями можно заблокировать его отход. Противник не ожидает, что ему закроют проходы, а такая система минирует периметр и делает его отступление или какие-то маневры весьма затратными», – рассказал специалист.



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