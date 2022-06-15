Россия поставит во главу угла добычу и воспроизводство своих сырьевых ресурсов

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Добыча природных ископаемых составляют фундамент российской экономики.

Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ заявил министр природных ресурсов Александр Козлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недропользование – это фундамент российской экономики. Порядка 40% консолидированного бюджета страны – доходы от минерально-сырьевого комплекса. По итогам прошлого года отрасль предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых выросла на 17,6% — это сервисные услуги, которые заказывают недропользователи, — бурение, сейсморазведка, исследование скважин и прочее. Разведка и добыча – точка роста большинства отраслей экономики и драйвер развития регионов», – сказал Козлов.

В качестве примера он привел медные кластеры мирового масштаба в Хабаровском крае и в Забайкальском крае, которые «диверсифицирует экономику этих регионов на десятилетия». Также, по словам министра в Якутии будет построена АЭС, чтобы обеспечить добычу золота. Развитие Чечни он связано с добычей углеводородов.

Бюджетное финансирование на геологоразведку в этом году увеличилось и составило 18,6 млрд руб. Кроме того, на 12 млрд руб обновляются технологические мощности институтов, которые выполняют геологоразведывательные работы.

В этом году запланирован поиск углеводородов на 34 объектах и твердых полезных ископаемых на 58 объектах. Почти все полезные ископаемые в России воспроизводятся. Прирост запасов природного газа составляет 1,5 трлн кубометров при добыче 662 млрд кубов, разведанные запаса никеля увеличатся на 912 тыс тонн при добыче 307 тыс тонн, золота – на 649 тонн при добыче 430 тонн. Неполное воспроизводство по марганцу, хрому, титану, но запасов этих ископаемых достаточно.

«Наша страна должна быть самой обеспеченной всеми полезными ископаемыми. Исходить не из «рентабельно или нерентабельно», а из того, что это просто нужно», – резюмировал Козлов.