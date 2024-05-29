Россия поставляет в Европу металл для оружия ВСУ – депутат Госдумы

Елена Острякова.  
29.05.2024 21:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 547
 
Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина


Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. В основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из данных европейской статистики.

Это возмутило депутата-коммуниста Госдумы РФ Николая Коломейцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. В основном это произошло...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Народ, который нам пишет, возмущен тем, что Евросоюз за апрель месяц закупил на 35% больше алюминия и металла в России. При том, что значительная часть стран включилась в увеличение военной помощи Украине. Как вы считаете, «Хаймерсы», «Вампиры» и прочее, они из чего делаются? Из воздуха? Надо заканчивать с туманной риторикой. Воюют с нами – давайте закроем им все краны. Не будем поставлять ни газ, ни нефть, ни тем более металл и алюминий. А то с нами поступают, как хотят, а мы все время извиняемся», – сказал сегодня Коломейцев журналистам.

Москва в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 млн евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть