Россия поставляет в Европу металл для оружия ВСУ – депутат Госдумы

Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. В основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из данных европейской статистики.

Это возмутило депутата-коммуниста Госдумы РФ Николая Коломейцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ, который нам пишет, возмущен тем, что Евросоюз за апрель месяц закупил на 35% больше алюминия и металла в России. При том, что значительная часть стран включилась в увеличение военной помощи Украине. Как вы считаете, «Хаймерсы», «Вампиры» и прочее, они из чего делаются? Из воздуха? Надо заканчивать с туманной риторикой. Воюют с нами – давайте закроем им все краны. Не будем поставлять ни газ, ни нефть, ни тем более металл и алюминий. А то с нами поступают, как хотят, а мы все время извиняемся», – сказал сегодня Коломейцев журналистам.

Москва в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 млн евро.