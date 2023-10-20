Россия постоянно готовит новые резервы – генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская Федерация сконцентрировала большое количество войск на линии фронта и продолжает накапливать их в тылу.

Об этом в эфире интернет-блога «Даша Счастливая» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Кривонос пожаловался, что Украина получила слишком мало американских ракет для ударов по российским войскам.

«Русские постоянно готовят новые части и постоянно готовят пополнение для существующих частей. Это понятно, вдумайтесь в то количество подразделений, в первую очередь воинских частей, которые сейчас находятся на российско-украинском фронте. Только бригад 60, 136 полков и порядка 106 батальонов, до 50 отрядов. Это достаточно большая сила и ресурсов этих много», – сказал генерал.

«И в тылу врага, на территории Российской Федерации готовятся и готовятся новые пополнения. Поэтому враг еще имеет ресурс, еще не выдохся. Сколько же нам еще нужно этих ATACMS, чтобы уничтожать, уничтожать и уничтожать вышеперечисленные ресурсы?», – заявил Кривонос.