Россия постоянно готовит новые резервы – генерал Кривонос

Анатолий Лапин.  
20.10.2023 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская Федерация сконцентрировала большое количество войск на линии фронта и продолжает накапливать их в тылу.

Об этом в эфире интернет-блога «Даша Счастливая» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация сконцентрировала большое количество войск на линии фронта и продолжает накапливать их в...

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Кривонос пожаловался, что Украина получила слишком мало американских ракет для ударов по российским войскам.

«Русские постоянно готовят новые части и постоянно готовят пополнение для существующих частей. Это понятно, вдумайтесь в то количество подразделений, в первую очередь воинских частей, которые сейчас находятся на российско-украинском фронте. Только бригад 60, 136 полков и порядка 106 батальонов, до 50 отрядов. Это достаточно большая сила и ресурсов этих много», – сказал генерал.

«И в тылу врага, на территории Российской Федерации готовятся и готовятся новые пополнения. Поэтому враг еще имеет ресурс, еще не выдохся. Сколько же нам еще нужно этих ATACMS, чтобы уничтожать, уничтожать и уничтожать вышеперечисленные ресурсы?», – заявил Кривонос.

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