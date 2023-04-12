Россия построила глубокую эшелонированную оборону на юге

Олег Кравцов.  
12.04.2023 10:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила в своей сводке британская военная разведка.

«В последние недели Россия продолжала развивать обширную линейную оборону в Запорожской области на юге Украины. Скорее всего, за этот район отвечает Южная группировка войск (ЮГВ) России», – говорится в сообщении в микроблоге «Твиттер».

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила в своей сводке британская военная разведка. «В последние...

Отмечается, что на данный момент Россия «завершила создание трех слоев оборонительных зон примерно на 120 км в этом секторе».


«Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади той, что впереди», – уточняют британцы.

«Россия, вероятно, приложила значительные усилия для этих оборонительных сооружений, потому что убеждена, что Украина рассматривает возможность нападения на город Мелитополь», – считают в британской разведке.

Там полагают, что эти сооружения «потенциально могут быть грозным препятствием», но их полезность «почти полностью зависит от поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава».

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