Россия построила на Украине уникальную ретрансляционную сеть для своих дронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия разработала новую тактику для своих дронов, атакующих украинские объекты в глубоком тылу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).

«Строя маршруты «Шахедов», они банально даже со спутника могут посмотреть, где стоит наш РЭБ. Они пытаются выстраивать коридоры. Они смотрят по огневым группам, где работают. Отправляют «Герберы» с камерами, «Шахеды» с камерами, высматривают выходы ПВО, пытаются строить маршруты», – сказал эксперт.

По его словам, в этой схеме русские получают сигнал с помощью радиомодемов, которые «в цепочку передают аж до России».

«Это новая технология, с которой мы типа боремся. То есть они выстраивают ретрансляционную сеть внутри Украины на китайских модемах в момент полёта. Каждый борт является ретранслятором для следующего борта, поэтому они в воздухе строят цепочку. Более того, это не строится по цепочке, это формирует сеть. Все эти модемы между собой взаимно подключаются. Если оттуда один, два, три выпадает, всё равно канал остаётся, то есть инфа дублируется», – говорит Бескрестнов.

Он добавил, что дроны-разведчики, которые можно увидеть над Украиной, включая Киев, в режиме онлайн передают информацию в Россию.