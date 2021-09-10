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10.09.2021 20:10 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Строительство, Транспорт
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Россия построит четырехполосный автобан на ЮБК

В Крыму будет реализован амбициозный проект новых дорог, ведущих к городам на Южном берегу....

В Крыму будет реализован амбициозный проект новых дорог, ведущих к городам на Южном берегу.

Об этом в интервью крымскому журналисту Олегу Крючкову заявил вице-премьер республики, курирующий реализацию ФЦП, Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, до 2025-го года будет построена четырехполосная дорога в Алушту и объездная Ялты.

«У нас запланирован ряд мероприятий, связанных со строительством новых объездных дорог, в том числе и Ялты, в том числе и Алушты, строительство четырёхполосной дороги до Алушты. Это все надо сделать до 25-го года. И объездная Ялты в том числе.

В ближайшие три с половиной года стоит грандиозный план по дорожному строительству. В настоящее время все эти объекты находятся в активной стадии проектирования», – заявил Кабанов.

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