Россия построит в Сибири огромный научный центр

17.04.2019, Новосибирск, Максим Карпенко

Власти Новосибирска рассчитывают на появление тысяч новых рабочих мест благодаря реализации проекта «Академгородок 2.0», создание которого поддержал в прошлом году президент Владимир Путин.

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Об этом, выступая с докладом о приоритетах развития города, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проект подразумевает создание мощного современного научного центра, включающего около 30 объектов, его реализация станет драйвером развития не только Новосибирска, но и всей области.

«Главным проектом ближайшего будущего станет развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок — «Академгородок 2»… Сегодня у подростков появляется особая мотивация. Реализация проектов «Академгородок 2» – это сотни, возможно, даже тысячи перспективных мест в исследовательских проектах, лабораториях и научных институтах. Это будущее наших юных новосибирцев. Система образования Новосибирска настроена готовить кадры для предстоящего научного и технологического прорыва», – заявил Локоть.

«Академгородок 2.0» уже называют сибирским аналогом «Сколково», его создание оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. В Новосибирске запланировано строительство новых научных центров, жилья для сотрудников, магазинов, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры.

В рамках «Академгородка 2.0» планируется создание Центра нанотехнологий, ускорительного комплекса, центра малотоннажной химии, биоцентра и др.

Реализация крупных проектов «Академгородка 2.0» потребует существенного обновления вычислительных мощностей, вплоть до создания суперкомпьютера производительностью 200 петафлопс, уже заявили специалисты Сибирского отделения Российской академии наук.

Свою заинтересованность в участии уже заявили не только отечественные, такие, как «Яндекс», но и иностранные инвесторы, например, китайская корпорация «Huawei».

«Супервычисления, новые алгоритмы, работа с big data, безусловно, требуют высокого уровня математики как таковой. Нас также интересуют передовые научные идеи в областях фотоники, получения перспективных материалов, лазерных систем», – сказал глава Европейского исследовательского института компании Huawei профессор Чжоу Хуа, ранее посетивший Новосибирск.