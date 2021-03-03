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03.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Россия потерпела разгромное поражение в Дебальцево, Иловайске и по всему Донбассу – Муженко

Новости Украины

«Дебальцевский котел» и бегство из него украинской армии с большим количеством погибших и раненых, а также потеря боевой техники – это «операция», которая помогла полностью остановить продвижение «российских войск» на Украину.

Об этом в интервью газете «Факты» заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муженко, операцию в Дебальцево можно считать успешной, несмотря на то, что ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом, который перешел под контроль ДНР.

«Мы остановили россиян, перемолов их группировку так, что они отказались от последующих действий не только в зимнюю кампанию, но и вообще. Была еще попытка 2−3 июня 2015 года двинуться вперед под Марьинкой. Там они тоже получили по зубам. После этого до сегодняшнего дня никаких наступательных действий нигде по всей линии фронта не проводилось.

Да, мы оставили город. Но это война. Да, военные операции считаются успешными, когда освободили территорию или захватили у противника какие-то объекты. Но иногда оборонительные операции и отход считаются успешными, если противник понес серьезные потери и это заставило его отказаться от дальнейшей реализации замысла, что и произошло в Дебальцево. Мы полностью подорвали наступательный потенциал российских формирований», – заявил Муженко.

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