Россия потеряла стратегический ракетоносец
В Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22.
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В поле на территории Красногвардейского округа упал самолет. Жертв и разрушений нет, летчики смогли катапультироваться. В настоящий момент информация уточняется», – написал Владимиров в своем тг-канале.
Информацию подтвердило и Минобороны РФ.
«Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания», – заявили в российском оборонном ведомстве.
Три члена экипажа найдены, четвертого ищут. Отмечается, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.
А вот на Украине сразу же записали потерю Россией самолета в свой актив. РБК-Украина, ссылаясь на свой источник в ВСУ, утверждает, что уничтожение Ту-22МЗ – это операция ГУР МО Украины и сил ПВО.
«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», – заявил собеседник агентства.
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