Россия потеряла стратегический ракетоносец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В поле на территории Красногвардейского округа упал самолет. Жертв и разрушений нет, летчики смогли катапультироваться. В настоящий момент информация уточняется», – написал Владимиров в своем тг-канале.

Информацию подтвердило и Минобороны РФ.

«Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания», – заявили в российском оборонном ведомстве.

Три члена экипажа найдены, четвертого ищут. Отмечается, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

А вот на Украине сразу же записали потерю Россией самолета в свой актив. РБК-Украина, ссылаясь на свой источник в ВСУ, утверждает, что уничтожение Ту-22МЗ – это операция ГУР МО Украины и сил ПВО.

«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», – заявил собеседник агентства.