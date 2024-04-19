Россия потеряла стратегический ракетоносец

Олег Кравцов.  
19.04.2024 09:19
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22. Об этом сообщил губернатор региона Владимир...

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«В поле на территории Красногвардейского округа упал самолет. Жертв и разрушений нет, летчики смогли катапультироваться. В настоящий момент информация уточняется», – написал Владимиров в своем тг-канале.

Информацию подтвердило и Минобороны РФ.

«Упавшим в Ставропольском крае самолет был дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, он возвращался на аэродром после выполнения боевого задания», – заявили в российском оборонном ведомстве.

Три члена экипажа найдены, четвертого ищут. Отмечается, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

А вот на Украине сразу же записали потерю Россией самолета в свой актив. РБК-Украина, ссылаясь на свой источник в ВСУ, утверждает, что уничтожение Ту-22МЗ – это операция ГУР МО Украины и сил ПВО.

«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», – заявил собеседник агентства.

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