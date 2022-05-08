Россия потопила самый крупный корабль, оставшийся у Украины

08.05.2022  15:58 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

В районе Одессы высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

В районе Одессы высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен корвет ВМС Украины проекта...

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По всей видимости, речь идет о пограничном корабле «Григорий Куропятников» – самом крупном из оставшихся у Украины, отметил в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» Андрей Бричевский, автор портала о Черноморском флоте. Он предоставил снимок украинского корвета, сделанный в Балаклаве еще до воссоединения Крыма с Россией.

«Больше некого – один он остался», – констатировал Бричевский.

Эти данные также подтверждает специализирующийся на тематике ВМФ Telegram-канал «Морской».

«Имел ударное вооружение – артиллерийская установка АК-176 и 400-мм торпеды. Также это был последний носитель противолодочного вооружения», – уточняет автор.

Как известно, ранее под воду ушел и флагман ВМСУ сторожевик «Гетман Сагайдачный», который находился в ремонте.

Также по данным Минобороны в течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а возле Одессы сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2»

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