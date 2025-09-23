Россия повторяет знаменитый манёвр Куликовской битвы в онлайн-режиме – Арестович

Игорь Шкапа.  
23.09.2025 19:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 976
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия продвигается в тыл украинской группировке на Запорожском направлении.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что ВС РФ продолжат наступление в Днепропетровской области, чтобы создать буферную зону на границе регионов, которые включены в российскую Конституцию, а потому «они идут и будут брать столько, сколько смогут».

Он предполагает, что в будущем может возникнуть ситуация, когда начнется торговля территориями, в результате чего Россия предложит выход из Днепропетровской, Харьковской областей, но при этом поинтересуется, что получит взамен.

«Та логика, исходя из которой офис приказывал Сырскому удерживать курские территории. Вот логика будущего обмена», – сказал Арестович.

По его словам, логика этого продвижения создает для российского командования уникальную ситуацию.

«Она позволяет зайти с севера, северо-запада в тыл запорожской группировке наших войск, таким образом создавая угрозу окружения или полуокружения. И наш фронт сразу оказывается мягким. Потому что когда ты сражаешься с противником в лицо, а тебе так заходят…

Мы помним Куликово поле, как Засадный полк ударил, решил все вопросы. Это повторение той же истории, только в онлайн-режиме», – считает экс-советник ОП.

Метки: ,

Все новости за сегодня



