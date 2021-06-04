Россия «позеленеет» сильнее Европы

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Россия как никакая страна в мире заинтересована в продвижении прогрмм по защите климата.

Об этом выступая сегодня на Петербургском экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нередко приходилось слышать, что Россия не очень-то заинтересована в разрешении глобальных экологических проблем. Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. У нас люди работают в Арктике, у нас там целые города, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут?», – отметил Путин.

При этом он осудил использование «зеленой повестки» в конъюнктурных и корыстных целях.

«Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия, на превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы, когда под предлогом поиска углеродного следа в чисто конкретных интересах пытаются перекраивать инвестиционные и торговые потоки. А ограничение доступа к «зеленым» технологиям становится фактором сдерживания некоторых стран и производителей», – подчеркнул президент.

Он уверен, что в силу масштаба России ее экологические проекты будут играть ведущую роль в рамках глобальных усилий

«Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Это амбициозная, но решаемая задача. Поручаю правительству до 1 октября проработать детальный план снижения выбросов парниковых газов до уровня, ниже европейского. В ближайшее время проведем совещание по данному вопросу», – добавил российский лидер.

По его мнению, снижению выбросов беде содействовать строительство не только гидро- и атомных, но и газовых электростанций.

«Газ – это, конечно, углерод. Но самый чистый углерод. Без него будет просто не обойтись», – считает глава России.

Он также анонсировал, что Россия займется производством водорода.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает, что обращение президента РФ к «зеленой» повестке

очень важно перед его встречей с американским коллегой Джо Байденом.

«Сотрудничество в «зеленой» сфере – это ключ к выходу из состояния «холодной войны». Байден уже хвалил Путина в ходе его выступления на «Экологическом саммите», первом мероприятии, где новый президент США встретился с главой России, пусть и онлайн. К тому же, чтобы избежать сравнения с автозаправкой, РФ и вправду должна инвестировать в новую «зеленую» экономику. Нефти с газом на наш век еще хватит, но идти по инерционному сценарию, значит окончательно иранизировать нашу санкционную экономику. Экологическая повестка становится точкой сшивки между Россией и Западом в ходе интеграции нашей страны в глобальную экономику на пути к новой промышленной революции», – написал Гращенков в своем телеграм-канале

При этом он радостно констатирует, что обращение к «зеленой» повестке усилит либеральное крыло российской власти.