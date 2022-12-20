Россия пожинает плоды отступления: Приграничные регионы под обстрелом

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ВСУ обстреляли сегодня рано утром Суземский район Брянской области и повредили железнодорожное полотно. Нарушено движение электричек. Пока длится ремонт, пассажиров перевозят автобусами. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков полагает, что обстрел российской территории – следствие весеннего отступления задействованной в СВО группировки после переговоров с Украиной в Стамбуле: «Чрезвычайно успешная весенняя «деэскалация» соседних Черниговской и Сумской областей… Поскольку СВО где-то прекратилась – вполне естественно, что где-то она, наоборот, началась».

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Днем обстрелы продолжились. На этот раз под удар попал многострадальный Шебекенский округ Белгородской области.

«По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Со слов очевидцев, снаряд попал завод по производству искусственных ёлок. Также шебекенский водоканал сообщает, что из-за отсутствия электричества остановлена подача воды.

Белгородская область обстреливается почти каждый день. Особенно тяжело было 18 декабря, когда в результате обстрелов в Белгородской районе погиб человек, десятеро были ранены. Пострадали 75 жилых и промышленных построек, квартир и около 40 автомобилей.

«Шебекино становится символом профнепригодности, трусости и тупости тех, кто принимал решение сбежать без боя из Волчанска и прочих прилегающих к Белгородчине районов Харьковской области», – возмущается военкор Герман Куликовский.