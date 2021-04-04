Россия предлагает исключить Украину из ПАСЕ

04.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Гибель ребенка на Донбассе в результате украинского обстрела – повод для исключения Киева из ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», – говорится в заявлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Володин обращает внимание также на циничное молчание Запада и финансируемых оттуда «правозащитников».

«Не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом»,- отметил спикер.

По его мнению, трагедия произошла «с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств», а Владимир Зеленский – «всего лишь актёр, который привык играть по чужому сценарию».