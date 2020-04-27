Россия предлагает освободить Молдову от американцев

27.04.2020, Тирасполь, София Русу

На минувшей неделе парламент Республики Молдова ратифицировал договор с РФ о выдаче российского кредита на сумму 200 млн евро. О подписании договора сообщил 17 апреля молдавский президент Игорь Додон.

Согласно документу, деньги предназначены для поддержки госбюджета РМ. Молдова обязана будет вернуть кредит, выдаваемый под 2% годовых, в течение 10 лет с годовой отсрочкой выплат. Платежи по кредиту должны производиться каждые полгода. Предусматривается пеня за просроченные выплаты. Первый транш в размере 100 млн евро по условиям договора поступает в Молдову через месяц после ратификации договора парламентом.

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Премьер-министр РМ Ион Кику сообщил, что переговоры по кредиту вело правительство, документ подписал молдавский посол в России Андрей Негуца, которого снабдили необходимыми полномочиями. По словам премьера, договор не несет ни финансовых, ни политических рисков для Молдовы.

Соглашение о российском кредите, однако, вызвало скандал. В парламенте документ резко раскритиковали представители оппозиции, которые назвали его непрозрачным, политическим, опасным для страны и не голосовали за его ратификацию. А вскоре Конституционный суд РМ, куда депутаты от парламентской группы Pro Moldova обратились с соответствующим запросом, приостановил действие договора.

На вопросы ПолитНавигатора о том, почему в Молдове хотят отказаться от российских денег, отвечает эксперт, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Соглашение о российском кредите на сумму 200 млн евро ратифицировано в молдавском парламенте. При этом многие депутаты были возмущены сделкой, документ вызвал горячие споры. Действительно ли кредит невыгоден Молдове?

Игорь Шорников: Брать кредиты и увеличивать внешний долг государства – это вряд ли можно назвать эффективной экономической политикой. К таким средствам можно прибегать только в крайних случаях. Сейчас, когда экономика Молдовы, так же как и других стран, подвергшихся пандемии, обрушивается, самое время находить средства для поддержания людей и для последующего восстановления. Поэтому российский кредит, выделяемый, между прочим, на весьма мягких для Молдовы условиях, оказался бы очень кстати. Очевидно, что отвергать помощь в столь сложное для страны время – это преступление. Те, кто сейчас выступают против российского кредита, показывают, что они озабочены не интересами своего народа, а интересами своих заокеанских патронов, нежелающих укрепления российского влияния в Молдове.

Самые «страшные» для них условия содержатся в пункте 3 статьи 3 документа: «Молдавская Сторона в интересах расширения торгово-экономических отношений между двумя странами будет прилагать усилия, направленные на обеспечение реализации совместных проектов на территории Республики Молдова силами российских компаний. В этих целях российским компаниям будет обеспечен доступ к участию в конкурсных процедурах по осуществлению закупок товаров и услуг, установленных в Республике Молдова, на основе не менее благоприятного режима, чем режим, который предоставляется молдавским и другим компаниям».

По сути, Россия всего лишь оговаривает равноправные условия работы для своих компаний на молдавском рынке, а это чревато вытеснением с него ряда западных экономических игроков. Но про этот пункт критики Соглашения как раз не особо высказываются. А что касается тех пунктов Соглашения, на которые правые обращают повышенное внимание, то их критика абсолютно не обоснована.

ПолитНавигатор: Представители разных политических партий Молдовы по-разному оценивают соглашение о российском кредите. Например, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду опасается, что условия предоставления кредита могут привести к появлению долгосрочного долгового бремени для страны. Прозвучало даже заявление, что российский кредит – «самое большое преступление после кражи миллиарда». А социалисты, напротив, видят здесь преимущества по сравнению с тем, какие требования предоставляют западные кредиторы. Почему так происходит?

Игорь Шорников: Предвыборная гонка в Молдове в разгаре, а потому подписание Соглашения о кредите – это очевидная психологическая победа Додона, который тем самым демонстрирует поддержку со стороны Москвы. Его оппонентам необходимо минимизировать эффект, поэтому они разбрасываются громкими заявлениями, называя достижения преступлениями.

Между тем хорошо известно, что обслуживание европейских кредитов обходится Молдове значительно дороже, чем предполагают условия российского кредита.

Надо сказать, что отдельные здравомыслящие эксперты, причем симпатизирующие Майе Санду, назвали российский кредит буквально «субсидией» Молдове. По их оценкам, Россия предлагает Молдове бесплатные деньги при условии, что Кишинев не будет проводить враждебную в отношении нее политику в течение последующих 10 лет.

ПолитНавигатор: Звучат высказывания о том, что «Додон, уходя, соберет все кредиты и оставит страну выплачивать долг», кто-то говорит, что эти деньги Додон «одолжил себе у России на переизбрание на новый президентский срок». Насколько обоснованны эти заявления?

Игорь Шорников: Это два противоречащих друг другу заявления, которые демонстрируют неуверенность оппозиции в собственных силах. Если Додон победит – виновата Россия, которая дала кредит, если Додон проиграет, то он виноват в том, что набрал долгов, а выплачивать их придется нынешним оппозиционерам, которые, как они надеются, скоро придут к власти. Это всего лишь пропагандистские предвыборные заявления, призванные с одной стороны опустить рейтинг конкурента, а с другой – не допустить роста российского влияния в регионе.

ПолитНавигатор: Все ли просчитала Россия в вопросе с предоставлением кредита? Например, бывший премьер Молдовы Ион Стурза считает, что РФ допустила промах, и поясняет, что «история с Януковичем и Мадуро ее ничему не научила».

Игорь Шорников: Думается, что как раз опыт Януковича Россией был учтен. Во-первых, Молдова пока еще не находится в предмайданном состоянии. Действующая власть относительно стабильна. Во-вторых, в тексте Соглашения очень четко описываются процедуры оформления кредита, то есть если Соглашение вступит в силу, свой долг Молдова вернет независимо от того, какой там будет политический режим. Отчасти критика со стороны правых и обусловлена тем, что они не видят лазеек в Соглашении, а нести ответственность за кредит, который будет политически работать на Игоря Додона, они не могут себе позволить.

ПолитНавигатор: Почему так мало информации о процедуре подписания соглашения? Не странно ли то, что о кредите, условиях его предоставления ничего не заявляют официальные представители РФ, и даже ТАСС, сообщая о сделке, цитирует сообщение Игоря Додона в Facebook?

Игорь Шорников: Думается, что в России хорошо понимают всю сложность политической ситуации в Молдове, а потому заблаговременно говорить о Соглашении, которое еще не вступило в силу, не спешат.

У Игоря Додона свои мотивы для анонсирования Соглашения. Молдавский президент ведет напряженную предвыборную кампанию, и для него важен даже не сам кредит, который может уже и не поступить, сколько демонстрация политической поддержки его Россией. Эту поддержку он, может, и в несколько усеченной форме, получил. А потому старается транслировать это достижение на возможно большую аудиторию. Это крайне важно для консолидации вокруг его персоны пророссийски настроенного электората, количество которого в Молдове стабильно высокое.

ПолитНавигатор: Почему Россия поощряет Додона деньгами и помогает Молдове, которая в пору пандемии задерживает ввоз лекарств и медоборудования на территорию Приднестровья, сохраняет банковскую блокаду ПМР?

Игорь Шорников: Россия по мере возможностей помогает в борьбе с коронавирусом и Молдове, и Приднестровью. В данном случае Россия прямо заинтересована в том, чтобы остановить распространение заболевания. Ведь очень многие приднестровцы и жители Молдовы ездят в Россию на заработки. Сейчас многие эксперты предсказывают вторую и третью волну пандемии в тех странах, которые сейчас борются с первой. Никому бы не хотелось, чтобы местные гастарбайтеры стали разносчиком заразы в период, когда экономики развитых стран только начнут восстанавливаться.

Тот факт, что Кишинев пытается использовать пандемию для наращивания своего давления на Тирасполь, (что, кстати, делает весьма топорно) лежит несколько в иной плоскости и вряд ли может быть увязан с российской политикой по оказанию помощи.

ПолитНавигатор: КС Молдовы приостановил закон о российском кредите. Игорь Додон предположил, что «возможно, кто-то попытался взять под контроль Конституционный суд». Кто бы это мог быть?

Игорь Шорников: История с ратификацией российского кредита в парламенте и одновременным блокированием его Конституционным судом РМ проясняет даже не текущую схему управления страной, а ту, которая была в прошлые годы при Плахотнюке. КС был и остается главным рычагом воздействия на текущую политику. И этот рычаг, судя по многим компетентным откликам, находится в руках американцев. Нынешняя ситуация еще раз подтверждает, что режим Плахотнюка контролировался США и, судя по тому, что Вашингтон не особо спешил сказать свое веское слово в июне 2019 года, тот режим вполне устраивал американцев.

После того, как Плахотнюк эвакуировался под защиту своего патрона, система внешнего управления Молдовой изменений не претерпела. Поэтому кто бы ни пришел к власти в РМ сейчас или завтра, эти политические силы должны будут танцевать под американскую дудку. Молдова так и будет оставаться «захваченным государством», однако, чем дальше, тем яснее будет становиться, что захвачено оно было не Плахотнюком, а американцами при попустительстве молдавских элит.

Вопрос сейчас только к молдавскому обществу – сможет ли оно освободиться от американской опеки? Самостоятельно – нет, не сможет. Но это может получиться, если молдаванам удастся опереться на одну из великих держав, заинтересованных в сдерживании американского влияния в регионе. Такой державой является Россия, а ее кредит – это рука помощи, посредством которого Молдова могла бы наконец выйти на путь суверенного развития. Но, похоже, этого не произойдет. Под прикрытием американской легитимации молдавским элитам грабить свой народ удобно и безопасно.