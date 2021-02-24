Россия предложила оплатить поиздержавшемуся немецкому дипломату билет в Крым

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Представитель России в ООН Дмитрий Полянский отверг обвинения западных дипломатов в том, что в Крыму якобы нарушаются права человека.

На заседании Генассамблеи ООН он обратился к немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы «оккупированном Крыму», тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого. Это делают ежегодно около миллиона украинцев, по-прежнему отдыхающих на полуострове и оставляющих позитивные отклики в соцсетях.

Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы как бы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и хотите, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить?», – спросил Полянский.

Он назвал заседание Генассамблеи по Украине «одним из самых неловких эпизодов», доказывающим, что ООН оторвалась от реальности.

Российский дипломат возложил ответственность за это на Украину, для которой роль жертвы «российской агрессии» становится вопросом выживания, поскольку иначе придется объяснять миру неприятные факты, касающиеся Майдана и агрессии на Донбассе, а также своего поведения в отношении жителей Крыма.

«Кстати сказать, если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой, дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами. Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили её в вотчину националистов и «Анти-Россию». И сегодня донбассцы сопротивляются этой оккупации, думая о будущем своих детей.

Поэтому когда вы говорите об оккупантах на Донбассе, имейте в виду, что других «оккупантов» кроме самих дончан и луганчан там нет. Потому что просто они там жили и живут. Это правда, какой бы неудобной она для вас ни была», – сказал Полянский.