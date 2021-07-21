21.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Сербия
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Россия предложила Совбезу ООН упразднить должность западного надсмотрщика над БиГ

Российская сторона предложила на завтрашнем заседании Совета безопасности ООН рассмотреть и проголосовать проект резолюции,...

Российская сторона предложила на завтрашнем заседании Совета безопасности ООН рассмотреть и проголосовать проект резолюции, упраздняющий Аппарат Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR – Оffice of the High Representative).

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила France-Presse, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации французского агентства, Россия вынесла на рассмотрение завтрашнего заседания СБ ООН резолюцию по временному, в качестве эксперимента, призванного установить влияние этого института на дестабилизацию обстановки в стране, упразднению OHR до 31 июля следующего года. Инициативу уже заочно поддержало руководство сербского энтитета БиГ – Республики Сербской.

«У этого института всегда был неравный подход, а также довольно субъективное отношение к тому, что такое БиГ, мы ожидали большей терпимости, справедливости, когда дело доходит до потребностей составляющих страну народов, чего, к сожалению, не было, – заявила в ходе своего визита в Мрконич Град президент РС Желька Цвиянович. – Но я боюсь, что международная арена заражена множеством других вещей и обременена своими различными предубеждениями, и что они не осознают ту большую возможность, которая им предоставляется, потому что я знаю, что многие автоматически голосуют против, как только видят, что какая-то инициатива идет из России».

Цвиянович отметила, что – то же самое происходит с хорошими предложениями от Республики Сербской, что всегда является проигрышным вариантом. По этой причине у нее нет чрезмерно оптимистичных ожиданий, учитывая позиции некоторых членов Совета Безопасности ООН по вопросу Верховного представителя.



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