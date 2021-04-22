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22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина
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Россия предоставила Донбассу возможность отстаивать правду на международных площадках – глава ЛНР

Новости Украины

Геноцид и ущемление русских со стороны украинских националистов – это не только противостояние с восставшим Донбассом после госпереворота на Украине, но и политика Киева, которая под кураторством Запада проводится уже 30 лет.

Об этом в своём выступлении на открытии в Донецке форума «Единство русских: защита прав и свобод» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении 7 лет войны мировое сообщество игнорирует Донбасс, делает вид, что не замечает ужасающие преступления украинской власти по отношению к нам. В XXI веке мы столкнулись с геноцидом, с ущемлением и ненавистью со стороны украинских националистов. Всё это происходит уже на протяжении 30 лет под кураторством представителей Запада.

Все эти годы на Украине происходит героизация нацизма, искажение истории, отречение от собственной культуры, уничтожение идентичности. Но, несмотря на все попытки нас подавить, мы каждый день боремся за свои права и принципы», – заявил Пасечник.

Он добавил, что нельзя оставить в беде своих граждан и на подконтрольной Украине территории.

«В ответ на киевские преступные законы о запрете русского языка, об интернировании русских, мы на законодательном уровне готовы помочь тем, кого ущемляют на Украине. В ЛНР принят закон о лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства Украина, функционируют государственные гуманитарные программы, в том числе по воссоединению нашего народа, в рамках, которых мы предоставляем помощь», – подчеркнул глава республики.

«В свою очередь, жители ДНР и ЛНР благодарны России за поддержку в это тяжёлое время, за предоставленную возможность отстаивать правду на международных площадках, за привлечение внимания мировой общественности к нарушению фундаментальных прав русского народа на Украине. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие станет ещё одним шагом в борьбе за права русских людей и в восстановлении исторической справедливости», – добавил Леонид Пасечник.


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