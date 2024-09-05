Россия предоставит Белоруссии порты для сотрудничества с Китаем

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Белоруссия получит собственный глубоководный порт в Приморье.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порт будет построен в рамках первой российской международной территории опережающего развития (ТОР), которая предлагает глобальные конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, «прежде всего из дружественных стран».

«Большой интерес проявляют наши китайские друзья, а также республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», – сказал Путин.

Он попросил Госдуму и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных торгов.

Перекидывать свои товары на Дальний Восток Белоруссия сможет по Северному морскому пути. Она уже принимает участие в создании Мурманского транспортного узла, который будет переваливать до 100 млн тонн грузов в год.

«Белоруссия заинтересована в строительстве своих портовых терминалов на Кольском полуострове, РФ приглашает и другие страны к таким проектам», – подчеркнул Путин.

Оба российских порта Белоруссия будет использовать для развития торговых отношений с Китаем. Товарооборот между двумя странами уже составляет 8 млрд долларов. Китай – второй торговый партнер Белоруссии после России.